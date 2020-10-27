СМИ: Ефремов накрыл для сокамерников роскошный стол

Находящийся в СИЗО актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в пьяном ДТП, сделал эксклюзивный заказ поставщику еды.
Как рассказал сотрудник одной из московских фирм, их компания работает в сфере услуг питания для тюрьмы. В том числе у руководства бизнеса есть договорённость и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов,
На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из зеков не заказывал. Было, просили осетра, но гуся — первый раз. Причём там берут стопроцентные накрутки. Нам этот гусь обошёлся в три тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счёт, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила, — рассказал источник издания.
Как добавил сотрудник фирмы, нареканий к качеству гуся ни у кого не возникло, все приглашённые за стол остались довольны угощением.
По данным издания, хозяин фирмы, занимающийся доставкой еды в тюрьмы, — Анатолий Зак, руководитель пермского клуба «Хромая лошадь», в котором произошёл пожар.
Ещё отбывая наказание на пермской зоне, осужденный экс-руководитель придумал новый бизнес в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ. Сначала готовили тушёнку из выращенных поросят, потом расширили ассортимент. Сумел наладить этот бизнес, а освободившись в 2018 году, приехал в Москву и открыл дело на широкую ногу, — говорится в материале.
Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда, Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.
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