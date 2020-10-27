СМИ: Ефремов накрыл для сокамерников роскошный стол

https://static.news.ru/photo/b855dfa4-18cc-11eb-8f15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Находящийся в СИЗО актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в пьяном ДТП, сделал эксклюзивный заказ поставщику еды.

Как рассказал сотрудник одной из московских фирм, их компания работает в сфере услуг питания для тюрьмы. В том числе у руководства бизнеса есть договорённость и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов, передаёт KP.RU.

На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из зеков не заказывал. Было, просили осетра, но гуся — первый раз. Причём там берут стопроцентные накрутки. Нам этот гусь обошёлся в три тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счёт, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила, — рассказал источник издания.

Как добавил сотрудник фирмы, нареканий к качеству гуся ни у кого не возникло, все приглашённые за стол остались довольны угощением.

По данным издания, хозяин фирмы, занимающийся доставкой еды в тюрьмы, — Анатолий Зак, руководитель пермского клуба «Хромая лошадь», в котором произошёл пожар.

Ещё отбывая наказание на пермской зоне, осужденный экс-руководитель придумал новый бизнес в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ. Сначала готовили тушёнку из выращенных поросят, потом расширили ассортимент. Сумел наладить этот бизнес, а освободившись в 2018 году, приехал в Москву и открыл дело на широкую ногу, — говорится в материале.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице. По решению суда, Ефремов получил 8 лет тюрьмы, но 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 года колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алёшкин опубликовал проект письма актёра в адрес семьи погибшего Сергея Захарова. Планировалось заключить мировое соглашение между сторонами. Проект письма обсуждался с адвокатом потерпевших Александром Добровинским.