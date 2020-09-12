«Слишком жестоко»: Шнуров оценил приговор Ефремову

https://static.news.ru/photo/3d772182-f4f8-11ea-8412-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов и Сергей Шнуров Фото: shnurovs/instagram.com

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал приговор актёру Михаилу Ефремову, который получил восемь лет колонии после смертельного ДТП.

По словам певца, принятое судом решение «чересчур жестоко».

Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно, — цитирует Шнурова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Шнуров посвятил стихотворение печальному финалу Ефремова. Актёра, осуждённого на восемь лет тюрьмы, он назвал лучшим другом. Шнуров вспомнил, как они вместе вели праздный образ жизни, однако он смог вовремя «нажать на тормоза», а Ефремов пустился во все тяжкие.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

8 сентября актёр получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.