https://static.news.ru/photo/1478e7dc-7331-11ea-8c7e-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Дмитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о «бесплатных проститутках» привело к тому, что в настоящее время СК РФ начал проводить доследственную проверку по статье 282 «Возбуждение ненависти и вражды».

Об этом журналистам 31 марта сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Светлана Петренко. Она сообщила, что в ведомстве проверяют слова Смирнова на предмет разжигания ненависти в отношении конкретной социальной группы.

Сейчас мы пытаемся выяснить, правда это или нет, — цитирует Петренко «Ридус».

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора считает, что слова главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах, которые якобы выполняют роль «бесплатных проституток», некорректны и оскорбительны.