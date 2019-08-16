В СМИ разгорелся очередной скандал. В четверг вечером 15 августа стало известно, что в Москве задержали мать больного эпилепсией ребенка. Она заказала ему незарегистрированный в России препарат «Фризиум» через интернет. Об этом сообщила в Facebook, директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава.

Так. Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже – уголовное дело возбуждено, — написала она.

По словам Лиды, женщину задержали сотрудники Федеральной таможенной службы при получении посылки с лекарством. Маму, заказавшую, «злосчастный» припорат продержали в почтовом отделении пять часов.

В отличие от предыдущих историй, на этом дело на закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление, — рассказала она.

Anton Belitsky/Global Look Press

Позже 16 августа детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович обратился в Следственный комитет с просьбой закрыть уголовное дело против женщины. Об этом он рассказал корреспонденту News.ru

Мне важен не формальный ответ, а чтобы уголовное дело было прекращено. Я на это рассчитываю, — сказал Бунимович.

Евгений Бунимочик отметил, что первое что он сделал, узнав об этой истории — направил обращение руководителю Следственного комитета по Москве. В нем Омбудсмен попросил прекратить данное уголовное дело. От подчеркнул, что на его памяти это уже четвертая история в Москве.

Уполномоченный по правам ребенка добавил, что также направил обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой, попросив её как можно быстрее решить ситуацию с лекарствами.

В свою очередь Следственный комитет 16 августа заявил, что не возбуждал уголовное дело в отношении матери, которая заказала иностранное лекарство.

В связи с распространением в СМИ информации, касающейся возбуждения уголовного дела в отношении женщины, заказавшей за границей некие лекарства, Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее News.ru разобрал два случая, которые всколыхнули общественность. Так, месяц назад похожая история произошла у мамы Миши Боголюбова, а до этого у мамы Арсения Коннова. Наш корреспондент выяснял все тонкости закона, а также узнал, почему данный препарат не могут зарегистрировать в России.