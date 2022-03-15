СКР начал проверку в отношении девушки с плакатом в эфире Первого канала

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале продемонстрировала антивоенный плакат. Следователи выясняют наличие состава преступления в её действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что административное дело в отношении девушки возбуждать не стали.

Инцидент на Первом канале произошёл накануне. Во время прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. В кадре она находилась в течение нескольких секунд.

Выяснилось, что акцию устроила редактор канала Мария Овсянникова. Её задержали и доставили в отдел полиции «Останкино». Первый канал начал проверку в связи с произошедшим.