В Москве прошла церемония прощания с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, на ней присутствовали семья и близкие журналиста, а также его коллеги. Похороны пройдут на Хованском кладбище. 16 июня репортер погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова назвала личной трагедией гибель Цицаги. Она отметила, что он был профессионалом своего дела, который умел точно подмечать человеческий нерв и отражать людские страдания в своих репортажах.
По словам генерального директора агентства ТАСС Андрея Кондрашова, Цицаги был честным и отважным парнем. Журналист «Коммерсанта» Александр Черных запомнил погибшего товарища бесстрашным и солнечным человеком.
Кадры с прощания — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром