В Москве прошла церемония прощания с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, на ней присутствовали семья и близкие журналиста, а также его коллеги. Похороны пройдут на Хованском кладбище. 16 июня репортер погиб при атаке дронов ВСУ в районе Никольского монастыря под Угледаром.

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова назвала личной трагедией гибель Цицаги. Она отметила, что он был профессионалом своего дела, который умел точно подмечать человеческий нерв и отражать людские страдания в своих репортажах.

По словам генерального директора агентства ТАСС Андрея Кондрашова, Цицаги был честным и отважным парнем. Журналист «Коммерсанта» Александр Черных запомнил погибшего товарища бесстрашным и солнечным человеком.

Кадры с прощания — в галерее NEWS.ru.

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Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель отдела фотослужбы Денис Бочаров на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналист Александр Черных на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на церемонии прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром