Скопинский маньяк встретился в ресторане с Ксенией Собчак

https://static.news.ru/photo/aaba7820-869d-11eb-b028-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Telegram-канал «НеМалахов»

Бывший заключённый Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», встретился в ресторане с телеведущей Ксенией Собчак. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, встреча прошла в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области. При этом вместе с Ксенией Собчак присутствовали члены съёмочной группы Первого канала. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, замечено не было.

Как сообщают местные жители, также съёмки проходили в доме Мохова, после чего он выходил проводить группу.

В свою очередь Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото встречи. На снимке Собчак и Мохов сидят за столом друг напротив друга.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако, вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать. При этом представители ведущих федеральных каналов открестились от приглашения скопинского маньяка к себе в эфир. Об этом писал NEWS.ru.