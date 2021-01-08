Скончался выдающийся физик-теоретик Герасим Элиашберг

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Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку в аэропорту Мурманска после сообщений о длинных очередях, в которых люди вынуждены нарушать социальную дистанцию.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с появившимися 8 января 2021 года публикациями в СМИ о массовом скоплении людей в аэропорту города...