Скончался выдающийся физик-теоретик Герасим Элиашберг

Выдающийся физик-теоретик, академик Российской академии наук РФ Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе РАН.
Герасим Матвеевич Элиашберг ушёл из жизни в пятницу, — цитирует РИА Новости собеседника агентства.
Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году он окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.
Элиашберг известен открытиями в области статистической физики, физики твёрдого тела и сверхпроводимости.
Как сообщал NEWS.ru, российский и советский физик-теоретик, старейший академик РАН и последний из создателей первой советской атомной бомбы Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни.