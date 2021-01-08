Умер последний из создателей первой атомной бомбы СССР Исаак Халатников

https://static.news.ru/photo/c2ffa3d8-5281-11eb-8bc4-fa163e074e61_660.jpg Исаак Халатников Фото: ras.ru

Российский и советский физик-теоретик, старейший академик РАН, почётный директор Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН Исаак Халатников скончался на 102-м году жизни. О смерти учёного сообщили в Российской академии наук.

Исаака Марковича Халатникова не стало, — сообщили РИА Новости в РАН.

Халатников родился 17 октября 1919 года. В 1941 году он окончил Днепропетровский государственный университет по специальности «теоретическая физика». В 1953 году Халатников получил премию за вклад в создание ядерного оружия. Он был последним из непосредственных участников создания первой советской атомной бомбы.

В конце августа 2020 года Халатников указом президента РФ Владимира Путина был награждён орденом Александра Невского. Он получил награду за значительный вклад в развитие науки и добросовестную работу на протяжении многих лет.

Как сообщал NEWS.ru, в начале декабря на 82-м году жизни скончался президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий.