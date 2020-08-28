Последний живой участник разработки советской атомной бомбы получил орден

https://static.news.ru/photo/29b02824-e9ef-11ea-bf41-fa163e074e61_660.jpg Исаак Халатников Фото: ras.ru

Почётный директор Института теоретической физики РАН имени Ландау Исаак Халатников указом президента РФ Владимира Путина награждён орденом Александра Невского.

Учёный является единственным ныне живущим непосредственным участником разработки и создания первого советского атомного оружия. 29 августа исполняется 71 год со дня успешного испытания первого атомного заряда в СССР.

Согласно тексту указа о награждении, опубликованного на портале правовой информации, Халатников получил орден за значительный вклад в развитие науки и добросовестную работу на протяжении многих лет.

Учёный, родившийся в 1919 году, известен своими теоретическими трудами в области квантовой физики, общей теории относительности, космологии и сверхпроводимости. Работая в группе специалистов под руководством Льва Ландау, Халатников рассчитывал процессы, проходящие за миллионные доли секунды при взрыве атомного заряда.

Впоследствии учёный принял участие в создании первой советской водородной бомбы. По словам Халатникова, расчёты по этому виду оружия оказались на порядки сложнее, чем те, что делались во время создания атомной бомбы. Учёный писал, что решение этой задачи фактически вручную — это чудо. Водородную бомбу успешно испытали 12 августа 1953 года. В этом же году Халатникова наградили Сталинской премией второй степени.

Как писал NEWS.ru, Путин 29 августа также наградил ректора МГИМО Анатолия Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.