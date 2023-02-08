Герой ЛНР погиб от прицельного выстрела в голову Командир Народной милиции ЛНР Мангушев скончался после тяжелого ранения в голову

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Игорь Мангушев

Командир подразделения Народной милиции ЛНР Игорь Мангушев по прозвищу Берег скончался после тяжелого ранения в голову, написал в Telegram-канале его соратник Владимир Грубник. 4 февраля военный корреспондент Юрий Котенок сообщал о том, что Мангушеву выстрелили в затылок с близкого расстояния.

Сегодня, 8.02.2023, в 6:12 умер Игорь Мангушев, позывной Берег, — написал Грубник.

Информацию о смерти Мангушева подтвердил РИА Новости и его друг — военкор и музыкант Аким Апачев. По его словам, накануне командир ЛНР был жив, но находился в последней стадии комы. Он считает, что у Мангушева уже не было шансов спастись, так как застрявшая в голове пуля вызвала большую отечность мозга.

Мангушев вел Telegram-канал «Записки авантюриста» (52 тысячи подписчиков). В 2010-х, по данным «Коммерсанта», он был лидером организации «Светлая Русь», проводящей рейды против нелегальных мигрантов. MK.RU называет его соратником связанного с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

14 января в разговоре с NEWS.ru Мангушев раскрыл детали работы группы «Сурикаты», бойцы которой борются с вражескими коптерами.

До этого военкор издания Readovka Анастасия Елсукова попала под обстрел при выполнении редакционного задания в Соледаре. Бойцы ЧВК «Вагнер» эвакуировали корреспондентку с раздробленным коленом и ранением бедра в больницу в Первомайск, после чего ей сделали операцию.