Скандал со свастикой, килограммы золота: что таят в себе кремлевские звезды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезды над Московским Кремлем появились в середине 1930-х. Первый их вариант был медным, но через два года их заменили на всем известные светящиеся рубиновые пятиконечники. С момента установки в 1937 году их конструкция практически не менялась. За все время эксплуатации гасили их только дважды, причем один раз — во время Второй мировой войны.

Как на Кремле появились медные звезды

Первые 18 лет после Октябрьской революции большевистские лидеры заседали в Кремле, башни которого венчали двуглавые орлы времен Российской империи. Только в 1935 году было решено сменить символический антураж. Ответственным за этот вопрос был Яков Агранов — революционер-подпольщик, друг Владимира Маяковского и любимец авангардных литературных салонов, а также второй человек в ОГПУ-НКВД середины 1930-х.

Под руководством высокопоставленного чекиста осенью 1935 года имперских орлов на кремлевских башнях поменяли на позолоченные медные звезды с серпом и молотом, инкрустированные самоцветами. На украшение четырех новых символов наркомат тяжелой промышленности выделил 67 килограммов золота и несколько сотен килограммов полудрагоценных камней. Каждая из звезд весила более тонны и достигала в ширину больше 3,5 метра.

Установили их над Спасской, Троицкой, Боровицкой и Никольской башнями Кремля. Для этого пришлось даже укрепить шатровые основания построек, так как они не выдерживали массы «аграновских» звезд.

Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС Вид на Арсенальную, Никольскую, Сенатскую и Спасскую башни Кремля (справа налево), 1975 год

Провисели они над Кремлем до 1937-го. Вот как о причине их замены рассказывал советник директора Федеральной службы охраны Сергей Девятов: «Первые звезды оказались неудачные, они были слишком крупные и подавляли собой кремлевские башни. <...> Они были сделаны из тонкого металла. Весили столько же, сколько и нынешние стеклянные, в пределах тонны. Но эти звезды не выдержали московскую погоду: металл начал ржаветь, самоцветы — сыпаться».

В итоге их решили заменить на другие. Существует легенда, что одна из старых звезд сегодня венчает Северный речной вокзал Москвы. Однако это не соответствует действительности: в реальности с кремлевских башен их сняли в октябре 1937 года, а звезду на шпиле вокзала, действительно похожую на «аграновские», установили еще весной 1937-го.

Как создавались рубиновые звезды

Новые звезды должны были светиться рубиновым светом и грамотно вписаться в архитектурный ансамбль Кремля. Помимо этого, было выставлено требование, чтобы с разных ракурсов они выглядели примерно одинакового размера в пропорции с самими башнями.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Вид на Водовзводную башню. 2023 год

Эскизы новых кремлевских символов разработал народный художник СССР Федор Федоровский. Самая маленькая звезда предназначалась для Водовзводной башни, расстояние между концами ее лучей — три метра. На Боровицкой и Троицкой планировалось установить звезды крупнее — 3,2 и 3,5 метра соответственно. Самые большие звезды были спроектированы для Спасской и Никольской башен — по 3,75 метра обе.

Главным инженером, который должен был подобрать множество новых технических решений при сооружении звезд, стал Александр Ланда, будущий директор Московского инженерно-физического института (МИФИ). А основным исполнителем работ — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и металлообработки.

Все звезды состояли из двух слоев остекления. Внешний, толщиной четыре миллиметра, был создан из стекла специально подобранного рубинового цвета, внутренний — из матового стекла толщиной один-два миллиметра. В центре звезды находилась осветительная установка из двух ламп мощностью пять киловатт.

Матовый внутренний слой позволял скрыть «внутренности» конструкции и подчеркнуть ее рубиновое свечение. Для управления всем этим электрохозяйством в одной из кремлевских башен смонтировали специальный пульт. С него, в частности, регулировалось свечение звезд — днем оно было более ярким, чем ночью. Так как лампы сильно нагревали звезду, для охлаждения были созданы специальные установки. Они ежечасно закачивали в конструкцию до 600 кубометров холодного воздуха.

Конструкция звезд позволяла им вращаться при малейшем дуновении ветра. Таким образом, они стали как бы флюгером, что позволило выносить любые штормы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К празднованию 20-летия Октябрьской революции, 7 ноября 1937 года, новые рубиновые звезды были установлены над пятью башнями Кремля. Их конструкция была настолько удачной, что простояла практически без изменений до наших дней. Только в 1980 году систему монтажа дополнили электрическими лебедками. А в 1945–1946 годах в каждом луче конструкций были проделаны смотровые люки для облегчения обслуживания звезд.

Когда гасли звезды

Первый раз кремлевские звезды потушили летом 1941 года из-за начала Великой Отечественной войны, потому что они считались слишком уж хорошим ориентиром для самолетов люфтваффе.

С 28 июня 1941 года комендатура Кремля начала маскировочные мероприятия из-за боевых действий. Весь центр Москвы был перекрашен для сложности ориентирования нацистской авиации. Рядом с Кремлем сооружались ложные цели, чтобы обмануть бомбардировщики Германии. Кремлевские звезды зачехлили в брезент, а впоследствии спрятали в фанерные будки.

Рубиновый свет над Кремлем зажегся 1 мая 1945 года. К тому времени на звездах насчитали десятки пулевых отверстий, поэтому с 7 сентября 1945 года по 7 февраля 1946 года на них меняли остекление. Теперь оно стало трехслойным — добавился миллиметровый слой горного хрусталя. Помимо этого, звездам на Спасской, Троицкой и Боровицкой башнях придали выпуклую форму. Всем звёздам улучшили освещенность.

Второй раз звезды погасили по настойчивым просьбам режиссера Никиты Михалкова. Он снимал фильм «Сибирский цирюльник», для чего понадобилось создать вид Московского Кремля в том виде, в каком он был в дореволюционные годы.

Ночная перестрелка советских и немецких войск. 1941 год

Скандал со свастикой

В 1950 году вокруг кремлевских звезд чуть не случился странный скандал. В номере газеты «Челябинский рабочий» за 22 января 1951 года, посвященном годовщине смерти Владимира Ленина, на одном из фотоснимков Кремля бдительные читатели разглядели свастики над Спасской башней. Однако выявить «идеологических диверсантов» не получилось. Органы госбезопасности пришли к выводу, что во всем виновата невнимательность и разгильдяйство газетчиков.

Партийное руководство Челябинской области нашло виновных из числа рядовых сотрудников газеты и засекретило дело. Больших последствий скандал не имел.

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