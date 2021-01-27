СК завёл дело в отношении Волкова за призыв подростков на незаконную акцию

https://static.news.ru/photo/a276e37c-6147-11eb-93b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

ГСУ СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по факту привлечения через сеть Интернет сторонниками Алексея Навального подростков к совершению незаконных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Во время изучения материалов оперативники нашли видеозаписи, где руководитель сети региональных «штабов Навального» — Леонид Волков — призывает несовершеннолетних граждан принять участие в несогласованных акциях.

В отношении Волкова ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») несовершеннолетних к совершению противоправных действий), передаёт официальный сайт СК РФ.

По данным оперативников, фигурант достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение шествия на фоне сложной эпидситуации. Несмотря на это, 21 января он опубликовал на сайте YouTube призыв к несовершеннолетним прийти на несанкционированный протест в Москве и других регионах РФ 23 января в условиях, которые не обеспечивают безопасность для жизни и здоровья участников. Ссылки на ролик подозреваемый также оставил в свободном доступе на своих страницах в Facebook, Twitter, Instagram.

После акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили 23 января во многих городах России, Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Силовики проводят шесть проверок по фактам действий, в которых они усмотрели противоправный характер. Кроме того, дела возбудили после «нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества» в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Владимирской, Калужской областях, а также в Приморском крае.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.