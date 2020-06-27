СК закрыл дело о доведении до самоубийства срочника в Воронеже

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следственный комитет решил закрыть уголовное делопроизводство о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, найденного мёртвым в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК.

В сообщении ведомства сказано, что после психолого-психиатрической судебной экспертизы, установлено, что, покидая часть, Вебер находился в состоянии острой реакции на стресс.

Таким образом, в ходе предварительного следствия факт доведения до самоубийства рядового Вебера своего подтверждения не нашёл, вследствие чего виновных в его гибели не имеется, — пояснили в СК.

Поводом для переживаний, по версии следствия, стал случай, произошедший 31 марта. Рядовой Вебер в тот день украл у сослуживца банковскую карту. Солдат снял с неё четыре тысячи рублей, а потом подложил её сослуживцу, надеясь, что тот его не заподозрит.

Однако «под давлением неопровержимых улик» Веберу пришлось признался в краже, но отдать деньги он не смог. Руководство части стало подозревать, что погибший употребляет наркотики, что подтвердили тесты, передаёт «Дождь».

После этого молодой человек ушёл в самоволку, а утром 5 апреля Вебера нашли мёртвым. На его вещах «каких-либо повреждений, характерных для борьбы и самообороны, а также следов крови» следователи не нашли.

В СК отметили, что, покидая часть в ночью, солдату пришлось «неоднократно преодолевать различные ограждения, в том числе оборудованные колючей проволокой».

При этом опекун Вебера Ирина Самедова рассказывала, что открыв гроб с телом, она увидела на теле и голове сына множество порезов, ссадин и кровоподтёков. По её словам, у парня не было гортани, отбит пах, а на шее виднелся ожог от окурка. После этого она увезла тело Вебера в город Тайшет. Там было произведено повторное вскрытие, согласно результатам которого, раны наносили тупым предметом, похожим на заточку, а следов наркотиков у срочника обнаружено не было.