СК считает законной установку видеокамер в кабинетах женской консультации

https://static.news.ru/photo/67a5152a-bada-11ea-ae55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший помощник руководителя следственного управления СК Наталья Гацко рассказала об итогах проверки по факту установки камер в кабинетах УЗИ в женской консультации Калининграда. По её словам, система видеонаблюдения была размещена в соответствии с действующими нормами законодательства об охране жизни и здоровья граждан.

Она отметила, что третьи лица не имеют доступа к записям. Кроме того, программа ограничивает зону записи так, чтобы зона осмотра пациентов не попадала в кадр. Изменить угол камеры невозможно, передаёт РИА Новости.

Видеозапись производится в целях обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объёма и надлежащего качества, — подчеркнула представитель СК.

Следователи не нашли состава преступления в действиях персонала больницы и отказали в возбуждении уголовного дела.

Накануне жительница Калининграда Екатерина Серебренникова пожаловалась в прокуратуру и местный Минздрав из-за видеонаблюдения в кабинете УЗИ. Она рассказала, что камера была установлена прямо напротив кушетки, женщина заметила её только во время приёма.

Как писал NEWS.ru, ранее газета «Ведомости» сообщила, что региональные министерства и департаменты образования начали закупать системы распознавания лиц «Оруэлл» у входящего в корпорацию «Ростех» Национального центра информатизации (НЦИ). Умными камерами решили оборудовать все 43 тысячи российских школ.

Газета обнаружила десятки региональных закупок на 2 млрд рублей. Участники проекта подтвердили намерение создать умную систему безопасности в школах.

Как уточнили журналистам в НЦИ, устройства появятся в коридорах, фойе и лестницах школ, на прилегающей территории. Система позволит контролировать, когда ребёнок пришёл в школу и когда покинул её, оперативно выявлять посторонних.