СК РФ объявил главу «штабов Навального» Леонида Волкова в розыск

https://static.news.ru/photo/4bf98a46-622c-11eb-a6ef-fa163e074e61_660.jpg Леонид Волков Фото: leonidvolkov.ru

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по факту вовлечения через сеть Интернет сторонниками Алексея Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Оперативники установили, что руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях на опубликованных в Сети видеороликах, передаёт официальный сайт СК РФ.

На основании полученных данных, в том числе по итогам лингвистической экспертизы, доказавшей наличие призывов к несовершеннолетним прийти на митинг в публикациях Волкова, СК РФ вынес в отношении фигуранта постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий). Волков объявлен в розыск, — говорится в сообщении.

В СК отметили, что после акций в поддержку Алексея Навального, которые проходили 23 января во многих городах России, Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело, в том числе после «нападений на правоохранителей, хулиганских действий, повреждений имущества» в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Владимирской, Калужской областях, а также в Приморском крае.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.