https://static.news.ru/photo/ada80b1e-26eb-11ea-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство управления Следственного комитета по Красноярскому краю проверит информацию о бизнесмене, который выставил на продажу село Васильевка Идринского района вместе с местными жителями.

Соответствующее поручение дал лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Данную информацию 25 декабря журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат СК, — приводит её слова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, красноярский предприниматель разместил объявление о продаже села Васильевка Идринского района.

По словам представителей бизнесмена, с жителями деревни после покупки можно будет делать «всё что угодно» вплоть до выселения.