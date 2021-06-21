«Ситуация не оставляет выбора»: на Кубани введут обязательную вакцинацию

В ближайшее время в Краснодарском крае планируется введение обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь это коснётся тех, «кто работает с людьми».

К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора, — подчеркнул он.

Глава региона отметил, что с таким предложением к нему обратились главные врачи ведущих больниц региона. Он напомнил, что с 16 июня в крае наблюдается рост числа новых случаев заражения.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что сотрудников администрации города, которые отказались от вакцинации и заболели коронавирусом, лишат премий и надбавок. Он также напомнил, что сейчас вакцинация доступна для всех и привиться от коронавируса достаточно просто — для этого созданы все условия. Тем не менее темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Кроме того, Первышов выразил обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в Москве.