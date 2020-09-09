Синоптики предупредили о наступлении ранних заморозков

https://static.news.ru/photo/c107dac8-f250-11ea-a540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look/Global Look Press

Синоптики прогнозируют ночные заморозки в шести регионах России. Похолодает в Поволжье, Алтайском крае, Оренбургской области, а также Новосибирской, Кемеровской и Тюменской областях.

Температура воздуха в этих регионах опустится до 2–3 градусов ниже нуля. В этом году сезон заморозков начался рано, пишет ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда. Обычно температура воздуха начинает опускаться в этих регионах ниже нуля не раньше середины сентября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что температура воздуха понизится в ближайшие дни в Карелии, на Урале и на северо-востоке Поволжья до −2 градусов. Похолодание связано с антициклоном, который устанавливается над центром европейской части России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.