Синоптики обещают тёплый июль на всей территории России

https://static.news.ru/photo/822bc1b4-bacb-11ea-ad25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наступающий июль будет тёплым, средние температуры ожидаются около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, июль будет тёплым фактически повсеместно на всей территории страны. В ближайшие дни температура ниже нормы будет непродолжительное время только в Поволжье и на Урале.

Как отметил Вильфанд, начиная с 4-5 июля очень высокие значения температуры ожидаются на европейской и на азиатской территориях, очаг тепла сместится с Якутии на Красноярск, пишет РИА Новости.

Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский дал необычный совет по спасению от жары. По его словам, от жары можно спастись с помощью продающегося в спортивных магазинах шарфа, смоченного в воде. Шарф нужно смочить в воде и в таком виде надеть на шею. Комаровский подчеркнул, что материал, из которого сделан предмет одежды, не имеет значения.