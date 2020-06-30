Синоптики обещают тёплый июль на всей территории России

Наступающий июль будет тёплым, средние температуры ожидаются около и выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, июль будет тёплым фактически повсеместно на всей территории страны. В ближайшие дни температура ниже нормы будет непродолжительное время только в Поволжье и на Урале.
Как отметил Вильфанд, начиная с 4-5 июля очень высокие значения температуры ожидаются на европейской и на азиатской территориях, очаг тепла сместится с Якутии на Красноярск,
Ранее доктор и телеведущий Евгений Комаровский дал необычный совет по спасению от жары. По его словам, от жары можно спастись с помощью продающегося в спортивных магазинах шарфа, смоченного в воде. Шарф нужно смочить в воде и в таком виде надеть на шею. Комаровский подчеркнул, что материал, из которого сделан предмет одежды, не имеет значения.
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