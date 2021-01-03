Синоптик рассказал о погодной аномалии в марте

https://static.news.ru/photo/4b867bde-4e43-11eb-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Аномальное потепление наступит грядущей весной, которая придёт в Россию очень рано. Уже в марте люди почувствуют приближение лета.

Зима в этом году будет вдвое холоднее, чем в прошлом, но пройдёт по «сокращённой программе», рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как минимум на две недели меньше, чем она должна быть. Весна будет ранее положенных сроков, — цитирует специалиста Пятый канал.

Официальная весна в России приходится на 27 марта, тепло наступит раньше этого срока. Но аномалии будут характерны не для всех регионов. Зима будет суровой в азиатской части России, а вот жителям европейской части стоит готовиться к теплу.

Вся европейская Россия практически без исключений будет находиться в красной зоне. Тепло будет везде, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в течение последней недели 2020 года в некоторых регионах страны установится аномальная погода. По его словам, непривычно холодно будет в Поволжье.