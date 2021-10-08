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Синоптик назвал регионы, где в выходные будет теплее обычного

11:13, 09 октября 2021
Синоптик назвал регионы, где в выходные будет теплее обычного Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В европейской части России в выходные дни сохранится сухая и солнечная погода, в Сибири, напротив, ожидаются дождь и мокрый снег, а на Дальнем Востоке будет преимущественно холодно. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

В европейской части солнечно, утром заморозки, днём 10–12, на северо-западе, западе до 14 градусов тепла. То есть хорошие дни сухой золотой осени, — пояснил синоптик.

По его словам, такая погода сохранится в центральных областях и в понедельник, 11 октября. Перемены от солнечной погоды к «тусклой осенней» придут с северо-запада. В Карелии, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Калининградской областях погода изменится уже в первый день новой недели.

Шувалов добавил, что в Сибири в выходные будет промозгло. Осадки принесут циклоны, идущие с северо-запада на юго-восток. Днём будет идти дождь, а в ночные часы возможен мокрый снег.

Это касается Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула, в меньшей степени Омска и Екатеринбурга, хотя и там вероятность осадков будет возрастать, — сказал синоптик.

Он добавил, что к воскресенью дневные температуры понизятся до плюс 2–7 градусов.

Что касается Дальнего Востока, то там ожидается «холодная, с хорошей отрицательной аномалией» погода. В отдельных пунктах Колымского края температура уже опускается ниже 20 градусов мороза. В то же время на юге Дальнего Востока ещё сохраняется шанс на тёплую погоду. Температура составит 13–18 градусов, без существенных осадков.

В Амурской и Читинской областях будет ветрено и осадки преимущественно в виде снега, поскольку хоть дневные температуры и довольно высокие, то ночные уже повсеместно отрицательные. На севере Забайкальского края — до минус 13.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, можно ожидать, что температурный фон будет около или чуть выше нормы.

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