Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве и ряде регионов

https://static.news.ru/photo/18d472f6-ca1b-11ea-8346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наступившая неделя пройдёт под знаком похолодания в целом ряде регионов России. Температура начнёт понижаться с 22 июля.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на западе европейской части России похолодает на десять градусов, на востоке и в центре региона, а также на юге Западной Сибири — на пять градусов, сообщает РИА Новости.

На погоду повлияет поступление воздушных масс из Северной Атлантики. С 22 июля столбики термометров не буду подниматься выше 20 градусов в Карелии, Вологодской и Новгородской областях.

Сильнее всего похолодает в Калининградской области. Там сейчас 25–30, а в среду будет 17–18, на 10 градусов ниже. Всё это относится к Тверской области, к Смоленской и Московской, — уточнил учёный.

Вильфанд предупредил, что даже после понижения температуры в Москве до 20–21 градуса будет стоять нормальная погода, но покажется, что прохладно. В некоторых регионах, например, в Приволжском федеральном округе, на Урале, температура будет держаться выше нормы на пару градусов, но уйдёт аномальная жара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Тюменской, Амурской областей и Якутии в понедельник, 20 июля, будут наблюдаться ливни и сильный ветер. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, похожая ситуация будет наблюдаться в Тюменской и Томской областях. Туда тоже придёт сильный дождь, гроза, а также ветер до 22 метров в секунду.