Синдеева: телеканал «Дождь» временно приостанавливает работу

Гендиректор «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Наталья Синдеева заявила в Telegram-канале, что телеканал прекращает своё вещание. О сроках возобновления работы она не сообщила.

Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир и продолжим работу, — сказала Синдеева.

1 марта Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве пояснили, что основанием для этого послужило размещение ими ложной информации о военной спецоперации РФ на Украине.

В частности, речь идёт о способах ведения боевых действий, количественных человеческих потерях Вооружённых сил РФ, обстрелах и жертвах среди мирного населения, а также о призывах к организации массовых мероприятий на территории России. Также поводом для блокировки стала регулярная публикация на сайтах данных СМИ информации с экстремистскими призывами к насилию.

Ранее стало известно, что главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко в ближайшее время покинет Россию. Редакцию могут перенести в Тбилиси, где родилась жена Дзядко — ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе решения об ограничении доступа к «Эху Москвы». Он отказался от комментариев, добавив, что Генпрокуратура «выполняет свою работу», а говорить о возвращении радиостанции в эфир пока преждевременно.