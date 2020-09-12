Симоньян рассказала о самочувствии после вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c83af3fe-f4fb-11ea-915f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян, которая 10 сентября испытала на себе вакцину от коронавируса, рассказала о своём самочувствии.

Как написала она на своей странице в Instagram, у неё очень быстро поднялась температура, началась ломота, недомогание, появилась тяжесть в голове. Она выпила парацетамол, после чего температура уже не поднималась выше 37,6. Симоньян отметила, что врачи предупреждали, что так может быть после прививки.

Ночью было тяжело, почти не спала. Утром пошла на работу с температурой 37,2. Днём она, кажется, упала, поскольку я стала лучше себя чувствовать, если не считать боли в месте укола, — написала главный редактор RT.

По её словам, на последнем совещании, уже около восьми вечера, она опять почувствовала недомогание, температура была 37,2. Симоньян подчеркнула, что, по словам врачей, привитый человек не может заразить окружающих, поскольку вакцина не содержит живого вируса.

Симоньян также рассказала, что её работа подразумевает постоянное общение с большим количеством людей и риск подхватить опасный вирус очень высок. Поэтому, чтобы обезопасить своих детей и пожилых родственников, она решилась на вакцинацию.

Ранее от инфекции привился мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник уточнил, что практически не ощутил никаких изменений в организме после вакцинации, кроме небольшой головной боли и «какой-то тяжести полдня». Он добавил, что подобные симптомы у него присутствовали и после прививки от гриппа.

Собянин также сообщил, что решение о вакцинации он принял, чтобы придать тонус коллегам и самому быть уверенным, что «открылось окно возможностей в этой ситуации» и в России появилась хорошая отечественная вакцина. Иначе, по его словам, было бы сложно за неё агитировать, сообщал NEWS.ru.