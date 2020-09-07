Почему Сергей Собянин рискнул привиться от COVID-19

Сначала информация об этом поступке, распространённая информагентствами, носила скорее неофициально-предварительный характер. Не исключено, что врачи следили за тем, как организм 62-летнего человека отреагирует на зарегистрированную Минздравом вакцину, которая, как уверяют скептики, не прошла ещё третий этап массового тестирования на людях разных возрастов и различных уровней иммунитета. Но вот сам мэр рассказал о своём фактическом участии в эксперименте президенту Владимиру Путину.

Впрочем, объяснений мотивации столичного градоначальника вступить в ряды тестируемых вакциной, разработанной вирусологами в центре имени Гамалеи, может быть несколько. Во-первых, Сергей Семёнович неоднократно всех уверял, что все объявленные в столице ограничения отпадут сами собой, когда местные врачи получат на своё вооружение действенную вакцину от китайской напасти. Между тем в преддверии окончания периода отпусков, пусть и смазанных, а также начала учебного года в Москве опять ужесточили требования к ношению масок и перчаток. Причём штрафы отступников настолько ужесточились, что Партия Роста даже предложила гуманно пустить их на раздачу бесплатных масок, которые сейчас стоят в столице в среднем тридцать рублей. А их рекомендуют менять каждые два-три часа.

АГН «Москва»

Иными словами, информация о вакцинации Сергея Собянина как бы должна вдохнуть надежду в сограждан, которых все неизвестные прежде процедуры предохранения действительно напрягают. И вот пример мэра может показать, что счастливая жизнь с открытыми лицами уже не за горами. Все тесты идут по плану. Результаты великолепны. Скоро прививка сможет стать массовой, хотя и полностью добровольной. Пока же целесообразно привиться обычной векторной вакциной, защищающей от ряда стандартных штаммов гриппа.

Кроме того, президент не зря же рассказал о своей «безымянной» дочери, которая также решилась испытать на себе плод ускоренных трудов наших учёных: мол, после первого укола скачок температуры был до тридцати восьми. Потом всё стабильно, а после второго всё вообще пришло в норму. Опытные сановники прекрасно оценили такое откровение президента и поняли его месседж — призыв к представителям политических элит последовать такому благотворному примеру. Тем более что всем памятен прецедент из далёкого XVIII куртуазного века, когда сама Екатерина Великая призвала английского врача, чтобы он публично привил ей оспу. Так императрица покончила с робостью своих придворных, у которых после поступка матушки-царицы не оставалось другого выбора, кроме как прививаться.

АГН «Москва»

Ведь вирус на чины не оглядывался. То премьер Михаил Мишустин свалился с COVID-19, то министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, то перенёс болезнь бессимптомно его коллега, министр энергетики Александр Новак. А уж о коронавирусе, сразившем пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пожалуй, слышали все. От уханьской напасти страдает система управления. А потому вскоре такое инфицирование в верхах будет рассматриваться как дурной тон и пренебрежение своей высокой ответственностью. Министрам, мол, пристало прививаться наряду с врачами и учителями. Уже и показательные примеры есть. И поступок Собянина был бы оценён.

Наконец, много было разговоров о второй волне болезни, которая, мол, накроет, как по команде, Москву и другие города и веси после 13 сентября, единого дня голосования. Собянин жёстко отрицает все намёки на повторение весеннего карантина. И решил, возможно, показать, как город, начиная с его руководства, усиленно готовится к росту осенней заболеваемости. И тут его самоотверженный пример важен для целого слоя бюджетников. Он, конечно, не император, но всё-таки его влияние в городе велико.