Силовики задержали экс-сотрудницу штаба Брюхановой

Сотрудники правоохранительных органов задержали студентку ВШЭ Марию Платонову, которая работала в штабе кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой. Её обвиняют в склонении к массовым беспорядкам, передаёт «Апология протеста».

Утром 16 сентября в квартире у девушки прошли обыски. Силовики изъяли технику и увезли её на допрос.

По версии Следственного комитета, она вместе с другими лицами и администратором Telegram-канала «Что делать» Дмитрием Чебановым «приняли решение о склонении и ином вовлечении в массовые беспорядки неограниченного числа лиц в городах России» через мессенджер. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама Платонова отвергает причастность к инкриминируемым деяниям.

Заседание по мере пресечения девушки пройдёт 17 сентября. До этого момента она будет находиться в ИВС.

Политтехнолог Максим Кац, от команды которого идёт Брюханова рассказал в Twitter, что Платонова больше года рисует обложки для их трансляций, а также работала в штабе политика в июне.

Анастасия Брюханова banandw/instagram.com