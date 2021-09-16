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Силовики задержали экс-сотрудницу штаба Брюхановой

21:15, 16 сентября 2021
Силовики задержали экс-сотрудницу штаба Брюхановой Мария Платонова Фото: max_katz/twitter.com
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Сотрудники правоохранительных органов задержали студентку ВШЭ Марию Платонову, которая работала в штабе кандидата в депутаты Госдумы Анастасии Брюхановой. Её обвиняют в склонении к массовым беспорядкам, передаёт «Апология протеста».

Утром 16 сентября в квартире у девушки прошли обыски. Силовики изъяли технику и увезли её на допрос.

По версии Следственного комитета, она вместе с другими лицами и администратором Telegram-канала «Что делать» Дмитрием Чебановым «приняли решение о склонении и ином вовлечении в массовые беспорядки неограниченного числа лиц в городах России» через мессенджер. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сама Платонова отвергает причастность к инкриминируемым деяниям.

Заседание по мере пресечения девушки пройдёт 17 сентября. До этого момента она будет находиться в ИВС.

Политтехнолог Максим Кац, от команды которого идёт Брюханова рассказал в Twitter, что Платонова больше года рисует обложки для их трансляций, а также работала в штабе политика в июне.

Анастасия БрюхановаАнастасия Брюхановаbanandw/instagram.com

16 сентября СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни единого голосования через сеть Telegram-каналов. По делу проходит 11 фигурантов, однако сейчас известно только о Платоновой и Чебанове. По мнению следствия, они «систематически обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и идеологической обработки аудитории в целях вызвать у неопределенного круга лиц желания, решимости и побуждений участвовать в совершении массовых беспорядков». В канале «Что делать» призывали к акциям протеста в один из дней голосования на выборах в Госдуму.

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