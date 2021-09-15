СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни голосования 

СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни единого голосования через сеть Telegram-каналов. За распространением призывов к беспорядкам стоит группа из 11 человек из семи регионов России, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что не менее 11 человек из семи субъектов России
При этом СК назвал имя одного из фигурантов дела — Дмитрий Чебанов. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу его и остальных фигурантов дела. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Ранее правительство приняло решение о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В документе основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России названы несогласованные с властями митинги, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки.
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