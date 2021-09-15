СК возбудил дело о призывах к массовым беспорядкам в дни голосования 

СК возбудил уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам в дни единого голосования через сеть Telegram-каналов. За распространением призывов к беспорядкам стоит группа из 11 человек из семи регионов России, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что не менее 11 человек из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитацию с целью устроить массовые беспорядки на территории России с 17 по 20 сентября 2021 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).

При этом СК назвал имя одного из фигурантов дела — Дмитрий Чебанов. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу его и остальных фигурантов дела. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Ранее правительство приняло решение о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В документе основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России названы несогласованные с властями митинги, которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки.

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