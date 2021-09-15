Правительство назвало митинги главным способом дестабилизации обстановки

Правительство приняло решение о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В документе основным способом дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в России названы несогласованные с властями митинги. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

По мнению кабмина, привлечение россиян к участию в публичных мероприятиях (включая акции протеста), которые не были согласованы с властями — главный метод дестабилизации ситуации.

Основным способом дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации становится привлечение различных групп населения к участию в несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные акции), которые умышленно трансформируются в массовые беспорядки, — говорится в документе.

Ранее «Левада-центр» (признан российскими властями иноагентом) сообщил, что 24% россиян заявили о готовности выйти с экономическими требованиями на акции протеста. Это на 3 п. п. больше, чем в январе 2021 года. Больше всего респондентов, которые выразили готовность участвовать в подобных акциях, имеют низкий достаток (денег едва хватает на еду), считают, что страна движется в неверном направлении и не одобряют деятельность президента Владимира Путина.

Протесты с политическими требованиями считают возможными 27% опрошенных (в начале года было 45%). Принять участие в них готовы 19% респондентов, что на 4 п. п. выше, чем в январе.