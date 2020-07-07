Шукшина приехала в Среднеуральск для поддержки схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/d7038b70-c11c-11ea-a3c3-fa163e074e61_660.jpg Мария Шукшина Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Актриса Мария Шукшина приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы оказать поддержку опальному схиигумену Сергию. В разговоре с журналистами она отметила, что разделяет позицию лишённого сана священнослужителя.

По словам Шукшиной, в стране происходит нагромождение цифровых законов, например, о дистанционном образовании. Также обсуждается вопрос об обязательной вакцинации. Актриса сказала, что на эти темы высказываются политики и учёные, а церковь молчит.

И вот она услышала проповедь отца Сергия, и его речь «пронзила» дочь режиссёра Василия Шукшина.

Это глас вопиющего в пустыне. Я возрадовалась, что хоть кто-то это говорит. Русским православным людям это слово просто необходимо. Это острейшие проблемы, мы хотим, что с нами церковь это обсуждала, а не замалчивала, — цитирует артистку «КП-Урал».

Шукшина отметила, что слова Сергия с каждым днём слышны всё громче и даже за границей. Более того, актриса не просто заступилась за скандального священника из Среднеуральского монастыря. Она заявила, что именно там в настоящее время находится «оплот православия, русского духа и борьбы за правду».

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». С 16 июня Сергий забаррикадировался в монастыре, отказавшись подчиняться церковному руководству. Кроме того, он призывал свергнуть и наказать патриарха Кирилла.

Схиигумен 3 июля был лишён священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Как ранее писал NEWS.ru, Московский патриархат назвал поддержку схиигумена Сергия со стороны актрисы Марии Шукшиной «медвежьей услугой» и с недоумением воспринял слова артистки.