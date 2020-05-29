Штрафы для авиадебоширов в России могут составить до 500 тысяч рублей

Минюст предлагает ввести штрафы для авиадебоширов до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в проекте нового КоАП.
Статья 14.1 «Мелкое хулиганство» может быть дополнена третьей частью — мелкое хулиганство, совершённое на воздушном транспорте. За правонарушение предусматривается штраф от 30 тысяч до 500 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
В проекте также изменена формулировка понятия «мелкое хулиганство». Оно будет трактоваться как «оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань, отправление естественных надобностей в общественном месте или другие действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие правопорядок, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества».
NEWS.ru писал, что в проекте нового КоАП появится статья о нарушении тишины и покоя. Шуметь будет запрещено с 23:00 до 7:00. Составлением протоколов об административных правонарушениях будут заниматься сотрудники полиции, а дела потом рассматривать мировые судьи.
Также в Минюсте предлагают предоставлять бесплатного адвоката за счёт государства людям, которые проходят по административным делам. Сейчас бесплатного адвоката можно получить только по уголовным делам.
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