Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 09:00

Шпротный рулет в лаваше — пикантная закуска за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шпротный рулет в лаваше — пикантная закуска за 10 минут! Этот сытный рулет сочетает нежность плавленого сыра, аромат шпрот и пикантность чеснока. Идеальный вариант для фуршета или быстрого перекуса.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 1 лист
  • Сыр плавленый — 150 г (в ломтиках)
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Шпроты — 1 банка (100–120 г)
  • Лук зеленый — 1/2 пучка
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — для украшения

Приготовление

  1. Слой сыра: разверните лаваш, равномерно распределите ломтики плавленого сыра.
  2. Яичный слой: посыпьте тёртыми яйцами, затем рубленым зелёным луком.
  3. Соус: смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком, смажьте яйца.
  4. Финал: выложите шпроты (целиком или половинками), слегка придавите. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую плёнку. Охладите 30 минут, нарежьте на порционные кусочки (2-3 см).

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

лаваш
шпроты
закуски
яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку вновь затрясло
В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта
В Турции умерла 131-летняя долгожительница
Шаурма с гашишем обернулась для москвички уголовной ответственностью
ФСБ показала задержание собиравшего данные в Севастополе агента ВСУ
Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств
Водитель ВАЗа на полном ходу сбил ребенка на «зебре» в ЯНАО
Морские хищники отбирают добычу у жителей Сахалина
Россиянин «сливал» ВСУ военные данные и будет наказан
ВСУ ударили по торговому павильону с людьми
Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки
Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве
В Белгородской области опробуют новый механизм оповещения об атаках дронов
Трамп подписал указ против Евросоюза и более 60 стран
Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией»
В Европе ответили на слова Зеленского после потери Часова Яра
Синоптик подвел метеорологические итоги июля для Москвы
В Роскосмосе назвали сроки вывода МКС с орбиты
Юрист назвал возможно новый рычаг давления на Кехмана со стороны следствия
Бостонская катастрофа 1919 года: когда город залило патокой
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.