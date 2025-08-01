Шпротный рулет в лаваше — пикантная закуска за 10 минут!

Шпротный рулет в лаваше — пикантная закуска за 10 минут!

Шпротный рулет в лаваше — пикантная закуска за 10 минут! Этот сытный рулет сочетает нежность плавленого сыра, аромат шпрот и пикантность чеснока. Идеальный вариант для фуршета или быстрого перекуса.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 1 лист

Сыр плавленый — 150 г (в ломтиках)

Яйца вареные — 3 шт.

Шпроты — 1 банка (100–120 г)

Лук зеленый — 1/2 пучка

Майонез — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — для украшения

Приготовление

Слой сыра: разверните лаваш, равномерно распределите ломтики плавленого сыра. Яичный слой: посыпьте тёртыми яйцами, затем рубленым зелёным луком. Соус: смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком, смажьте яйца. Финал: выложите шпроты (целиком или половинками), слегка придавите. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую плёнку. Охладите 30 минут, нарежьте на порционные кусочки (2-3 см).

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