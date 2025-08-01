Шпротный рулет в лаваше — пикантная закуска за 10 минут! Этот сытный рулет сочетает нежность плавленого сыра, аромат шпрот и пикантность чеснока. Идеальный вариант для фуршета или быстрого перекуса.
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 1 лист
- Сыр плавленый — 150 г (в ломтиках)
- Яйца вареные — 3 шт.
- Шпроты — 1 банка (100–120 г)
- Лук зеленый — 1/2 пучка
- Майонез — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — для украшения
Приготовление
- Слой сыра: разверните лаваш, равномерно распределите ломтики плавленого сыра.
- Яичный слой: посыпьте тёртыми яйцами, затем рубленым зелёным луком.
- Соус: смешайте майонез с пропущенным через пресс чесноком, смажьте яйца.
- Финал: выложите шпроты (целиком или половинками), слегка придавите. Плотно сверните рулетом, заверните в пищевую плёнку. Охладите 30 минут, нарежьте на порционные кусочки (2-3 см).
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