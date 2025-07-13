Шоколадное наслаждение без вреда — готовим чиа-пудинг без грамма сахара

Этот шоколадный чиа-пудинг на кокосовом молоке — идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Нежная текстура, насыщенный шоколадный вкус и свежие фрукты делают его прекрасным завтраком или десертом. А главное — готовится он элементарно и без варки.

Ингредиенты:

семена чиа — 50 г;

кокосовое молоко — 450 мл;

шоколад черный — 60 г;

банан — 1 шт.;

киви — 1 шт.;

мята — по вкусу.

Приготовление:

Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Смешайте семена чиа с кокосовым молоком и растопленным шоколадом. Разлейте по стаканам и уберите в холодильник на ночь (или минимум на 4 часа). Перед подачей украсьте ломтиками банана, киви и листиками мяты.

Пудинг можно приготовить с вечера — утром вас будет ждать готовый полезный завтрак. По желанию добавьте кленовый сироп или мед для дополнительной сладости.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.