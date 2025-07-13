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13 июля 2025 в 13:05

Шоколадное наслаждение без вреда — готовим чиа-пудинг без грамма сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот шоколадный чиа-пудинг на кокосовом молоке — идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Нежная текстура, насыщенный шоколадный вкус и свежие фрукты делают его прекрасным завтраком или десертом. А главное — готовится он элементарно и без варки.

Ингредиенты:

  • семена чиа — 50 г;
  • кокосовое молоко — 450 мл;
  • шоколад черный — 60 г;
  • банан — 1 шт.;
  • киви — 1 шт.;
  • мята — по вкусу.

Приготовление:

  1. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке.
  2. Смешайте семена чиа с кокосовым молоком и растопленным шоколадом.
  3. Разлейте по стаканам и уберите в холодильник на ночь (или минимум на 4 часа).
  4. Перед подачей украсьте ломтиками банана, киви и листиками мяты.

Пудинг можно приготовить с вечера — утром вас будет ждать готовый полезный завтрак. По желанию добавьте кленовый сироп или мед для дополнительной сладости.

Ранее сообщалось о десерте, который подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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