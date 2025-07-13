Шоколадное наслаждение без вреда — готовим чиа-пудинг без грамма сахара

Этот шоколадный чиа-пудинг на кокосовом молоке — идеальный вариант для тех, кто любит сладкое, но следит за питанием. Нежная текстура, насыщенный шоколадный вкус и свежие фрукты делают его прекрасным завтраком или десертом. А главное — готовится он элементарно и без варки.
Ингредиенты:
- семена чиа — 50 г;
- кокосовое молоко — 450 мл;
- шоколад черный — 60 г;
- банан — 1 шт.;
- киви — 1 шт.;
- мята — по вкусу.
Приготовление:
- Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке.
- Смешайте семена чиа с кокосовым молоком и растопленным шоколадом.
- Разлейте по стаканам и уберите в холодильник на ночь (или минимум на 4 часа).
- Перед подачей украсьте ломтиками банана, киви и листиками мяты.
Пудинг можно приготовить с вечера — утром вас будет ждать готовый полезный завтрак. По желанию добавьте кленовый сироп или мед для дополнительной сладости.
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