Шойгу назначен главой наблюдательного совета Военно-строительной компании

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу возглавил наблюдательный совет Военно-строительной компании (ВСК). Соответствующее распоряжение было одобрено правительством России.
Приказ о создании ВСК был подписан российским президентом Владимиром Путиным в октябре 2019 года. Цель компании — обеспечение защиты интересов государства при организации и осуществлении строительства.
Также в конце прошлого года были названы первостепенные задачи организации — выведение военной стройки из коммерческого сектора.
NEWS.ru писал ранее, что президент России потребовал от ВПК увеличить объёмы производства гражданской высокотехнологичной продукции.
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