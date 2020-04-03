Шойгу назначен главой наблюдательного совета Военно-строительной компании

https://static.news.ru/photo/09d9619c-759f-11ea-b803-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу возглавил наблюдательный совет Военно-строительной компании (ВСК). Соответствующее распоряжение было одобрено правительством России.

Приказ о создании ВСК был подписан российским президентом Владимиром Путиным в октябре 2019 года. Цель компании — обеспечение защиты интересов государства при организации и осуществлении строительства.

Также в конце прошлого года были названы первостепенные задачи организации — выведение военной стройки из коммерческого сектора.

NEWS.ru писал ранее, что президент России потребовал от ВПК увеличить объёмы производства гражданской высокотехнологичной продукции.