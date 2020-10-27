16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Шнуров: россияне видят больницу как пункт по дороге на кладбище

18:43, 27 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие жители страны считают российские медучреждения перевалочным пунктом по пути на кладбище, а для европейцев это скорее пункт по дороге на работу. Такое мнение высказал рок-музыкант и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров.

Об этом политик заявил во время форума «Здоровое общество».

К сожалению, в нашем обществе больница воспринимается как некий образ промежуточного пункта по дороге на кладбище. А в той же самой Германии — промежуточный пункт по дороге на работу. И это две большие разницы, — цитирует Шнурова РИА Новости.

Музыкант при этом подчеркнул, что речь идёт не о качестве медучреждений, а о восприятии людей, «общем образе, который у людей в головах».

Как писал NEWS.ru, ранее Шнуров решил не участвовать в выборах в Госдуму. 

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео