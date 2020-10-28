Школы в 27 регионах РФ находятся на плановых каникулах

https://static.news.ru/photo/446d0f88-1938-11eb-aeb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В 27 российских регионах школы находятся на плановых каникулах, а там, где они закончились, сейчас продолжается обучение в очном формате.

Сообщение об этом появилось на странице Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте».

На плановых каникулах школы 27 регионов. А те учреждения, в которых каникулы завершены, продолжают обучение в традиционном формате, — гласит оно.

В ведомстве отметили, что среди школ, продолжающих обучение очно, — учебные заведения Сахалинска и Курильских островов. 39 школ в 16 российских регионах на сегодняшний день закрыты на карантин из-за коронавируса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учащиеся столичных школ с 6-го по 11-й класс продолжат заниматься в дистанционном режиме до 8 ноября. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.