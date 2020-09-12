Познер: школы делают всех детей похожими

https://static.news.ru/photo/435b8154-f4dc-11ea-9bad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Отечественная система образования уничтожает индивидуальность детей и подростков, делая из уникальных детей однотипных подростков. Такое мнение высказал журналист Владимир Познер.

Этому в немалой степени способствует и само общество, отметил он на пленарном заседании Форума креативного бизнеса, который проходит в рамках «Российской креативной недели» в московском Парке имени Горького.

В качестве иллюстрации своей мысли Познер напомнил о советском документальном проекте «Контрольная для взрослых» режиссёра Игоря Шадхана и его коллеги Светланы Волошиной. Он в течение 16 лет отслеживал судьбу десяти детей, которые росли на глазах у миллионов телезрителей. Страна узнала о них, когда те ещё ходили в детский сад, а потом наблюдала за их взрослением в школе.

По словам Познера, где-то на середине этого уникального многолетнего телемарафона свою индивидуальность сохранили лишь трое детей, а к концу проекта — только один.

Вот что школа в частности, я в этом уверен, сегодня делает с детьми. И общество делает. Делает всех похожими по возможности, что абсолютно противоречит креативности, — цитирует Познера РИА Новости.

Журналист призвал всех «очень серьёзно задумываться» о причинах этого и проанализировать причины.

РанееNEWS.ru писал, что депутаты Государственной думы намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей.