Школу в ХМАО проверяют после жалоб на отсутствие денег для зарплат Власти отрицают, что работникам гимназии в Югре рекомендовали взять фиктивные отпуска для экономии средств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В администрации города Урай Ханты-Мансийского автономного округа утверждают, что сотрудников местной гимназии имени Яковлева не заставляли уходить в фиктивные отпуска без сохранения заработной платы. Ранее в местных СМИ появилась информация, что на такую меру педагогов вынудили перейти из-за якобы отсутствия средств в фонде оплаты труда. Тем не менее после того, как об этом стало известно, в школе проводятся проверки. Как заявили NEWS.ru в профсоюзе «Учитель», подобные ситуации периодически возникают в разных регионах, а случай в Урае является хоть и единичным, но не уникальным.

Как сообщает издание muksun.fm, в конце ноября учителей гимназии имени Яковлева в городе Урай «попросили уйти на больничный или в отпуск без содержания, потому что у учреждения образования нет денег на зарплаты за декабрь». В публикации со ссылкой на директора учреждения Наталью Овденко отмечается, что для экономии средств при открытых больничных и отпусках без содержания «педагогам придётся работать, так как замены им нет».

По словам Овденко, которые приводит издание, в ХМАО заложен норматив оплаты за внеурочную деятельность — два часа на класс. Об этом, как утверждает директор, никто гимназию не предупреждал, поэтому средства «не учли при составлении бюджета».

Для зарплат на декабрь нам не хватает денег. С октября месяца у бухгалтерии, у меня, с завуча сняты все стимулирующие выплаты. Все наказаны, но мы всё равно из ситуации не выкручиваемся. Обращаться куда-либо бесполезно, я уже ходила: пыталась администрацию поднять, просила «давайте говорить округу, что такая ситуация», но сказали, что «это ваши проблемы. Вы должны решать их внутри своей организации», — добавила Наталья Овденко.

Директор гимназии уточнила, что в сложившейся ситуации есть два варианта: либо работа «без сохранения зарплаты определённое количество дней», либо уход персонала на больничные. Во втором случае три дня бюллетеня оплачивает школа, а остальное — Фонд социального страхования.

Если нет, то ждём, работаем без зарплаты. Деньги на зарплату за декабрь поступят только 26 января, — добавила Овденко.

По данным издания, на больничные уже якобы ушли директор и завуч, а также половина технического персонала гимназии.

Позднее стала известна позиция начальника управления образования Урая Ларисы Зайцевой. На встрече с коллективом гимназии она якобы заявила, что власти не могут повлиять на финансовую ситуацию в школе, поскольку все средства были выделены. Чиновница заявила, что за случившееся ответственны «директор и главный бухгалтер».

В администрации Урая отметили, что в гимназии проходят плановые проверки управления образования и государственной инспекции труда. Он касаются «финансового контроля», а также «организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам».

Учителей и сотрудников гимназии не просили уходить и тем более не принуждали уходить в отпуска без сохранения заработной платы или на больничные листы, при этом продолжая работать. В гимназии имеются единичные случаи предоставления отпуска без сохранения заработной платы в связи с необходимостью выезда. Больничные листы предоставляются медицинскими учреждениями лицам с признаками заболевания — и никак иначе, — говорится в официальном комментарии администрации города.

Стоит отметить, что сотрудники гимназии имени Яковлева в ХМАО не первый раз сталкиваются с проблемами, касающимися оплаты труда. В ноябре они жаловались на то, что им заплатили за классное руководство меньше, чем положено. А в июне возмущались системой начисления зарплаты и надбавок.

Как сообщила NEWS.ru оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова, «время от времени возникают истории, когда школы или детсады вдруг объявляют банкротами».

Причин может быть несколько: муниципальные власти потратили выделенные регионом деньги на другое, изменилась система оплаты труда, а финансовый год ещё не кончился, сократилось количество детей в учреждении, а оплачивать нужно весь штат, или просто власти региона решили урезать бюджет на образование. В любом случае это должна быть головная боль учредителя, — объяснила собеседница NEWS.ru.

Но, как подчёркивает Мирясова, работники имеют право получать зарплату вовремя и в полном объёме. Уязвимость педагогов, по её словам, «велика в этом случае, если значительная часть зарплаты идёт из стимулирующего фонда».

Если в локальных актах школы не зафиксирован обязательный характер выплат в рублях, эти деньги можно изъять из зарплаты учителей совершенно законно. Просто сказать, что стимулирующий фонд пуст, — добавила представитель профсоюза.

Она уточнила, что ситуация, подобная той, на которую жалуются учителя из ХМАО, может возникнуть, например, из-за того, что «у региона или муниципалитета проблемы с бюджетом к концу года — слишком много потратили в первой его половине».

Если речь идёт о предложении массово взять больничный или уйти в отпуск за свой счёт, то такие случаи пока единичные. Но кто знает, что будет в случае ухудшения экономической ситуации в России. Отказ от выплат стимулирующих — массовое явление для российского образования, — резюмировала Мирясова.

Как писал NEWS.ru, в июле более 450 учителей из Кировской области оставили свои подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину с требованием решить проблему крайне низких зарплат. В данном регионе за одну ставку педагоги получают немногим больше 11 тысяч рублей. Однако в межрегиональном профсоюзе «Учитель» отметили, что мизерные оклады рядовых работников общего образования — это общероссийская проблема.