Школьников начали тестировать в Перми после стрельбы в университете

Глава Прикамья после трагических событий в университете Перми поручил создать центр по выявлению трудных подростков. Также началось тестирование детей в школах, сообщает Telegram-канал Mach.

Согласие на тесты при всём этом дети подписывают сами, уточняет издание. Родители школьников заявили, что педагоги уже начали сообщать куда следует об «опасных» учениках.

Раньше соглашение подписывали родители. В этом году сын пермячки Валентины рассказал, что одиннадцатиклассников попросили сделать это самостоятельно, — говорится в сообщении.

Так, мать шестиклассницы сообщила, что её дочь причислили к «опасным» из-за тихого поведения.

Потом педагог оправдалась, что пошутила и рассматриваются только старшеклассники. Несколько школ Перми подтвердили нам информацию о проведении тестов, но раскрывать их содержание отказались, — сообщает издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что на уроке физкультуры в пермской школе № 123 детей учили совершать намаз. В департаменте образования города рассказали, что на уроке дети учились сидеть в позе «по-турецки», а религиозного подтекста в произошедшем не было.