Учились сидеть в позе «по-турецки»: власти Перми объяснили «намаз» в школе

В СМИ появилась информация, что на уроке физкультуры в пермской школе № 123 детей учили совершать намаз. В департаменте образования города рассказали NEWS.ru, что на уроке дети учились сидеть в позе «по-турецки», а религиозного подтекста в произошедшем не было.

Со слов руководителя школы, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было, — сообщили в департаменте.

Директор школы рассказал ведомству, что учитель физкультуры имеет соответствующую квалификацию и большой опыт, ранее к нему не было претензий. При этом департамент потребовал от школы провести внутреннее расследование по исполнению сотрудником норм профессиональной этики.

Сегодня директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем. Также директор отметил, что администрация школы всегда готова к разговору с родителями, открыта к вопросам и предложениям, — добавили в департаменте.

При этом в школе № 123 отказались комментировать NEWS.ru произошедшее.

Мы не комментируем это. У нас ничего не произошло, — сказали в организации.

По информации Readovka, дети пожаловались на намаз на физкультуре родителям. Они рассказали, что на уроке они немного позанимались, а затем их попросили сесть и помолиться Аллаху, «чтобы он нам дал здоровья». В родительских чатах об аналогичных случаях рассказали и другие родители. При этом в школе отказались проводить проверку.

Ранее водитель маршрутки из Хабаровска Далер Каримов высадил пассажиров, чтобы совершить молитву. Позднее он назвал свой поступок ошибкой и извинился перед жителями Хабаровска, руководителями, сотрудниками компании-перевозчика и перед мусульманами.