Школам разрешили отказаться от привычных оценок по ряду предметов

Российские школы могут отказаться от оценок знаний учащихся по привычной пятибалльной шкале по некоторым предметам. Об этом на Общероссийском родительском собрании заявила замглавы Минпросвещения Анастасия Зырянова.

Она пояснила, что речь идёт о таких дисциплинах, как физкультура, музыка и ИЗО. Согласно новому порядку заполнения аттестатов, который вступил в силу с начала 2021 года, оценки по ним могут быть заменены на систему «зачёт-незачёт».

Замминистра добавила , что данный вопрос относится к компетенции администрации школы. В связи с этим у родителей есть возможность повлиять на то, как именно будут оцениваться знания их детей по этим предметам.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что для всестороннего развития учащихся важны все предметы школьной программы. Он заявил, что против выведения указанных предметов в факультатив, и порекомендовал сделать эти уроки более интересными.

Ранее в Минпросвещения опровергли слухи о том, что не привитых от коронавируса детей не пустят в школу с началом учебного года. Глава ведомства также подчеркнул, что обучение будет вестись в очной форме.