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21 июля 2025 в 09:01

Шикарные гладиолусы до сентября: с этой подкормкой клумбу усыплет цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этой подкормкой гладиолусы станут шикарными и будут радовать глаз до сентября — клумбу усыплет пышными цветами, а луковицы наберутся сил для следующего сезона.

В конце июля для усиления цветения гладиолусов проведите калийно-фосфорную подкормку: растворите 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. золы в 10 л воды (5 л раствора на 1 м²) — это ускорит раскрытие бутонов. Удалите увядшие цветки, чтобы растение не тратило силы на семена, но не срезайте листья — они питают луковицу.

При засухе поливайте кусты утром под корень (10 л/м²), избегая попадания воды на соцветия. Подвяжите цветоносы, если они клонятся, это предотвратит перелом стрелок. Опрыскайте листья борной кислотой (2 г на 10 л воды) для профилактики грибковых болезней и усиления окраски. В жару замульчируйте почву слоем торфа 3 см — это защитит луковицы от перегрева.

Ранее стало известно, как вырастить камелию в российском климате — этот куст цветет во время снега.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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