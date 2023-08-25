Шестимесячный младенец умер после кормления в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге труп шестимесячного младенца нашли дома на улице Типанова. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что тело погибшей девочки направили в морг, там проведут экспертизу для установления причин смерти. По предварительной версии, ребенок умер после кормления.

Как уточняет издание, на теле младенца не было следов насильственной смерти. Девочка родилась в полной семье. У родителей осталось еще двое общих детей.

В Новокузнецке ранее ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от зарядного устройства. Вечером 13 августа полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство было подключено к розетке. Ребенок решил поиграть с устройством и получил смертельный удар. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В мае 2023 года в селе Култаево Пермского края восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске. В это время его родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали. Они попытались скрыть улики, выкинув коляску на помойку. Знакомая семьи рассказала, что к родителям не единожды вызывали представителей органов опеки. Она отметила, что последние две недели мать постоянно пила.