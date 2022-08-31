Шеф-повар рассказал, в какой крупе чаще заводятся насекомые Шеф-повар Крюков: насекомые чаще всего заводятся в рисе, пшене и гречихе

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Личинки насекомых чаще всего заводятся в рисе, нежели в других крупах, заявил NEWS.ru шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Эксперт отметил, что в группе риска также манка, пшено и гречиха. Собеседник добавил, что при неправильном хранении «мошки» заводятся в рисе в течение месяца, после чего испорченный продукт можно лишь выкинуть, а не промывать.

Промывать [испорченную крупу] не надо. В любом случае от мелких личинок не избавиться. Они все равно бегают и тяжело убиваются. Поэтому, если завелись, то такой продукт выбрасывают. Часть крупы мошки съедят и в дальнейшем, опять же, из этих мошек появятся гусеницы, — отметил Крюков.

По его словам, если в помещении жарко, а не просто очень тепло, то личинки насекомых через два-три дня могут завестись и в муке, если пакет стоит рядом с тарой с пораженной крупой.

Это не только недостатки обработки крупы. Когда мелется зерно, в шелухе, в любом случае, где-то могут попасть мухи или из-за недостаточной термической обработки крупы. Кроме того, человек, когда пересыпает, не всегда следит, герметичная ли тара. Какие-то личинки образуются именно из-за мух и других насекомых, — подчеркнул шеф-повар.

Ранее Крюков рассказал NEWS.ru, что помидоры, яблоки, картофель, капусту, шоколад и мёд категорически нельзя хранить в холодильнике. Кулинар подчеркнул, что им нужно «тёмное, прохладное, проветриваемое» помещение. Эксперт объяснил, что помидоры, например, в холодильнике быстро портятся и впитывают посторонние запахи, а также «начинают дубеть».