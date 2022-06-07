Шеф-повар рассказал, какие продукты нельзя хранить в холодильнике Шеф-повар Крюков предостерёг россиян от хранения помидоров и шоколада в холодильнике

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Шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков рассказал NEWS.ru, что помидоры, яблоки, картофель, капусту, шоколад и мёд категорически нельзя хранить в холодильнике. Кулинар подчеркнул, что им нужно «тёмное, прохладное, проветриваемое» помещение.

Эксперт объяснил, что помидоры, например, в холодильнике быстро портятся и впитывают посторонние запахи, а также «начинают дубеть».

Помидоры категорически нельзя хранить в холодильнике. Даже когда их срывают зелёными, они всегда дозревают в тёплом тёмном месте. А в холодильнике процесс останавливается, и они становятся безвкусными, впитывают посторонние запахи, начинают дубеть. Желательно не хранить в холодильнике помидоры, яблоки, морковь, картофель, капусту. Им нужно тёмное, прохладное, проветриваемое помещение, но не холодильник. Мёд нельзя хранить в холодильнике — начинает быстро кристаллизоваться, — подчеркнул Крюков.

Он добавил, что шоколад нельзя хранить в холодильнике, так как на его поверхности начинает образовываться конденсат, а сама сладость быстрее портиться. Шеф-повар также не рекомендует хранить в холодильнике цитрусовые с большим содержанием витамина C.

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