Шеф-повар объяснил, как проверяют продукты для Путина

https://static.news.ru/photo/4eda17f4-9256-11ea-9f40-fa163e074e61_660.jpgПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Продукты для президента РФ проверяются в лаборатории, а пищу из них готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или в присутствии санитарного врача. Об этом рассказал бывший гендиректор комбината питания «Кремлёвский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Там же вообще есть спецкухня, и кормит его ФСО. В остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач, — сказал он в интервью РИА Новости.
Бухаров отметил, что бывали ситуации, когда продукты забраковывались, из-за чего приходилось менять меню.
Ранее NEWS.ru сообщал, что список запрещённых для первого лица государства продуктов зависит от его личных предпочтений, единого реестра не существует. Об этом рассказал кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин. По его словам, никогда главе государства не подадут на стол блюда, которые он терпеть не может. Любит Владимир Путин хорошие котлеты, баранину, телятину.