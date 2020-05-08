Шеф-повар объяснил, как проверяют продукты для Путина

Фото: Michael Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Летние гастроли артистов, скорее всего, будут отменены из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.

Посещать массовые мероприятия людям разрешат в последнюю очередь — это будет последний этап снятия ограничений по коронавирусу, сказала Руженцова в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф». Всё очень сильно будет зависеть от динамики...