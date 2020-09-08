16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Шаман, чёрные маги и дамы с барабанами: как прошёл суд над Ефремовым

13:30, 08 сентября 2020 22
Фото: Пресс-служба суда

Пресненский суд Москвы огласил приговор актёру Михаилу Ефремову, обвинявшемуся в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он получил восемь лет колонии общего режима.

Поддержать Ефремова пришли актёры Михаил Горевой, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие. У здания суда собрались как противники артиста, так и его сторонники. Среди них были люди на ходулях, шаман, поющая романсы женщина, чёрные маги, дамы с барабанами. Несколько женщин стояли с плакатами в поддержку Ефремова, некоторые пели песни.

Самые яркие кадры — в фотогалерее NEWS.ru. 

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба суда

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Пресс-служба суда

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео