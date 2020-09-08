Шаман, чёрные маги и дамы с барабанами: как прошёл суд над Ефремовым

Пресненский суд Москвы огласил приговор актёру Михаилу Ефремову, обвинявшемуся в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он получил восемь лет колонии общего режима.

Поддержать Ефремова пришли актёры Михаил Горевой, Гарик Сукачёв, Никита Высоцкий и другие. У здания суда собрались как противники артиста, так и его сторонники. Среди них были люди на ходулях, шаман, поющая романсы женщина, чёрные маги, дамы с барабанами. Несколько женщин стояли с плакатами в поддержку Ефремова, некоторые пели песни.

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