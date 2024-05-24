Сестра вскрыла цинковый гроб бойца СВО: что заставило ее это сделать

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Сестра погибшего участника СВО Анастасия Нохрина в Новоуральске требует разобраться с делом ее родственника, который якобы покончил с собой в ДНР. NEWS.ru рассказывает обо всех нюансах странного дела.

Ранение в правом боку

Когда семья получила цинковый гроб, в котором лежал Олег Смирнов, сестра потребовала вскрыть его. Родным сообщили, что мужчина совершил суицид, но никто из них не поверил в эту версию.

«Мы пришли в похоронный дом — там цинковый гроб закрытый. Я попросила открыть его, чтобы посмотреть, кто там лежит. Нам сначала отказывали, говорили: „Вы готовы, что там будет жестко?“ В итоге открыли, и мы опознали брата», — рассказала девушка.

Версии о самоубийстве противоречит тот факт, что в правом боку мужчины обнаружилась рана. Вместе с тем ей известно, что у Олега был конфликт с тремя сослуживцами.

Также Анастасию возмутило, что в заключении описаны размеры селезенки брата, хотя ему ее удалили 20 лет назад.

Последний раз мужчина связывался с родственниками за день до смерти, 25 декабря. И ничего в его состоянии не указывало на какие-либо суицидальные намерения.

Невидимое самоубийство

Дальше сестра продолжила искать странности в деле погибшего брата. Родственникам сообщили, что мужчина покончил с собой, но родные характерных заявленному суициду признаков не обнаружили

«Странгуляционная борозда <...> на шее отсутствовала. При этом первая судмедэкспертиза даже не указала, что у брата в боку дыра. Я уверена, это осколочное, ножевое или пулевое ранение», — рассказала сестра.

При первой экспертизе медик не смог установить причину смерти и указал в заключении, что на теле отсутствуют повреждения, которые могли бы к ней привести.

Как добиться правды?

Анастасия настаивает на специализированном обследовании, которое исключило бы версию о суициде. При этом она сетует, что силовики тянут время.

«Чтобы доказать, что мой брат не самоубийца — так как он был очень сильным человеком и прошел вторую чеченскую войну в 1999 году, — нужно провести гистологию мягких тканей травмы в грудной клетке, в правом боку и проверить странгуляционную борозду. Но складывается впечатление, что силовые структуры тянут время специально, чтобы мы не могли доказать, что Олега убили», — заключила Анастасия.

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