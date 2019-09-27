https://static.news.ru/photo/99534224-e1e4-11e9-882f-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: facebook.com/anna.palenchuk

Украинский режиссёр Олег Сенцов, освобождённый в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом, заявил о пытках во время нахождения в российской тюрьме.

По его словам, в ходе допросов сотрудники ФСБ били его дубинкой по пяткам, душили пакетом, раздевали и угрожали изнасиловать.

Ничего необычного. Для вас, может быть, это какой-то шок, но, побывав в тюрьмах, такого насмотрелся, такого наслушался, что понимаю, что это — лёгкая программа такая, — рассказал режиссёр в интервью Deutsche Welle .

Ранее News.ru писал, что Олег Сенцов был освобождён в рамках обмена заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.

Режиссёр был приговорён Северо-Кавказским военным судом к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Ему инкриминировали подготовку терактов в Крыму.