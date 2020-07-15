Сенатор предложил «пожалеть» шумных соседей и снизить максимальные штрафы

https://static.news.ru/photo/347ab4d4-c74b-11ea-93e7-fa163e074e61_660.jpg Валерий Рязанский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Валерий Рязанский выразил сомнение, что размер штрафа для шумящих соседей необходимо поднять до 50 тысяч рублей. По его словам, подобная мера вряд ли найдёт поддержку. Он отметил, что у каждого субъекта РФ свои правила, связанные с продолжительностью светового дня (на севере и юге РФ), если речь идёт о нарушениях режима тишины ночью.

Я думаю, что предельная сумма до десяти тысяч рублей вполне достаточная для такой формы наказания за содеянное, — цитирует политика RT.

Осенью 2020 года Госдума планирует рассмотреть законопроект, дополняющий Жилищный кодекс статьёй об обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах в том числе соблюдать требования пожарной безопасности и режим тишины ночью. Штрафы за «шумное» поведение собираются распространить и на соседей по коммунальной квартире.

Это означает, что граждан, живущих в разных комнатах под одной крышей, также обяжут придерживаться правил, установленные проектом закона. В противном случае один из обитателей может пожаловаться на нарушителя.

Ко второму чтению парламентарии обсудят механизм фиксации нарушений и размеры административных санкций. В частности, было предложено штрафовать шумных соседей на сумму от 3 до 10 тысяч рублей. При этом эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

Один из авторов документа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что за нарушение тишины наказывать в первую очередь будут собственника жилья, а не квартиросъёмщика.

Согласно законопроекту, шумом «признаются звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения». Днём уровень шума не должен превышать 55 децибел, в ночное время — 45. При этом нарушением тишины не будут считаться такие звуки, как плач ребёнка, звук шагов при ходьбе либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ.

Период, когда нельзя шуметь, будет устанавливаться в зависимости от наступления темноты в регионах. Например, в Москве нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов обратился к Роспотребнадзору с предложением о поощрении россиян, которые находят на прилавках магазинов просроченные продукты. По его мнению, размер вознаграждения должен составлять 50% штрафа, выписанного торговой точке за данное нарушение, писал NEWS.ru.